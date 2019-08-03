رئيس بعثة حج التضامن: الأحد اكتمال تفويج ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة

عقد ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، صباح اليوم، اجتماعا موسعا واعضاء بعثة حج الجمعيات بالاراضى المقدسة لمناقشة الترتيبات الادارية والتنظيمة النهائية والخاصة باستكمال وصول ضيوف الرحمن، حيث من المقرر أن يشهد الغد الأحد الرابع من أغسطس إكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية من أرض الوطن الى الاراضى المقدسة باكتمال وصول الحجيج وعددهم ١٢ الف حاجا وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية مع الحجيج حول اداء المناسك والرد على استفساراتهم.





شدد عبد الموجود على ضرورة تذليل اية عقبات ومضاعفة الجهود مع انتهاء عمليات التفويج والاستعداد لأداء المناسك الشريفة مع ضرورة التأكيد على الحجيج باتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودى، وأشار عبد الموجود الى شرف المهمة التى يقوم بها أعضاء البعثة لخدمة الحجيج وان الأيام القادمة هى الأهم لموسم الحج والتى تتطلب مضاعفة الجهود فى خدمة الحجيج ونجاح عمليات التفويج لأداء الشعائر المقدسة.





وأضاف عبد الموجود أن الغد الأحد سيشهد إستقبال آخر تفويجات ضيوف الرحمن بوصول ٦٩٦ حاجا من كفر الشيخ وسوهاج وقنا، حيث سيتم التفويج من مطارى القاهرة و الاقصر إلى مكة المكرمة، وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسير على ضيوف الرحمن.





وأضاف عبد الموجود ان الحالة الصحية للحجيج جيدة وفقا للتقرير الصادر عن امس الجمعة ٢ من اغسطس فإن هناك ٩ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفيةوالمنيا وبورسعيد والجيزة والبحيرة تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتها من جانب لجان البعثة

وفى اطار الجهود المكثفة لبعثة حج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تسخير كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة تستمر لجان البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعى بتنفيذ زيارات تفقدية للحجيج بمكة، حيث قام خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة بزيارة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة فى إطار الجولات الميدانية للتأكد من الخدمات المقدمة وتوافر كافة الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولةكما قام بزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات للإطمئنان على تلقيها الرعاية الطبية المتكاملة.





ومن جانبه صرح كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف، ومشرف البعثة الدعوية للحج أن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها ١٣ واعظ منهم لأول مرة ٣ واعظات وان الفترة القادمة مع اقتراب الأيام المباركة لأداء مناسك الركن الأعظم فإنه سيتم تكثيف ندوات التوعية لضيوف الرحمن، حيث ستتواجد البعثة الدعوية مع ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك وداخل الفنادق لتقديم التوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج وشرح مناسك الحج من الوقوف بعرفات ورمى الجمرات والموجبات التى يجب ان يلتزم به الحج وذلك باسلوب مبسط وشرح وافى للاحكام الخاصة بالحج مع الرد على استفسارات ضيوف الرحمن.



