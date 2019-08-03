كشف غموض العثور على جثة شخص داخل مزرعة مواشي بالغربية

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تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية، من كشف غموض العثور على جثة "بقال" داخل حظيرة مواشي ملحقة بمنزل نجل عم المجني علية مصاب بجرح بالرأس وبجوار الجثة قطعة حديدية عليها آثار دماء.



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقي اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية بالواقعة وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة ضباط قطاع الأمن العام وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجني علية وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.



وعلى الفور تم إعداد عدة اكمنة ثابتة ومتحركة وفي احداها تم ضبط المتهم



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وذلك لسابقة شرائه بضائع من المحل الخاص بالمجنى عليه دون دفع ثمنها وقيام المجنى عليه بشكايته لأشقائه ورفض إعطائه بضائع من المحل ملكه مما اثار حفيظته وقام باستدرجه لحظيرة الماشية الخاصة به بزعم مساعدته فى بعض الأعمال وقام بمغافلته والتعدى عليه بالقطعة الحديدية المعثور عليها فأودى بحياته.



تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.