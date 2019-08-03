حملة لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات بحي عتاقة بالسويس "صور"

Advertisements

شن حي عتاقة برئاسة وليد شوقي، حملة أسفرت عن إغلاق مستودع أسمنت بالسلام ٢ على طريق مصر السويس لأشغال الطريق وإغلاق بدروم بمدينة النور لإستخدامه فى غير الغرض المخصص له، وإغلاق مخبز بمدينة النور لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وإزالة ورشة حدادة لممارسة النشاط بدون ترخيص.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتطبيق القانون واسترداد حق الشعب والقضاء علي العشوائيات وازالة التعديات علي املاك الدولة وباشراف اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.



كما تم إزالة 10 حالات أشغال طريق وتم أتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإزالة لافتات وإعلانات عشوائية بطرق نطاق حي عتاقة.