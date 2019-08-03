هكا احتفل أيمن بهجت قمر بأغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه"
السبت 03/أغسطس/2019 - 01:05 م
الفجر الفني
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شاركت الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، احتفاله بنجاح أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة والتي تحمل اسم "بحبه".
وعلق "قمر"، على الصورة التي نشرها قائلًا: "الآن ..بحبه ..النسخه الاصليه في ٢٤ ساعه تريند رقم ١ .. الحمد لله".
وشاركه المخرج عمرو عرفة الاحتفال مداعبا: "ألف مبروك يا أيمون .. مغنا و سيما كمان"، ليرد عليه أيمن قائلا: "حبيبي يا حاج".
يذكر أن أغنية "بحبه" تصدرت قائمة الأكثر بحثاً على YouTube في مصر، بعد يوم واحد فقط من طرحها، في الخميس 1 أغسطس، رغم انتشار النسخة المسربة منها منذ حوالي الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
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