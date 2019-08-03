هكا احتفل أيمن بهجت قمر بأغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه"

وعلق "قمر"، على الصورة التي نشرها قائلًا: "الآن ..بحبه ..النسخه الاصليه في ٢٤ ساعه تريند رقم ١ .. الحمد لله".

يذكر أن أغنية "بحبه" تصدرت قائمة الأكثر بحثاً على YouTube في مصر، بعد يوم واحد فقط من طرحها، في الخميس 1 أغسطس، رغم انتشار النسخة المسربة منها منذ حوالي الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.



