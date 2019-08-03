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أمن الغربية يكشف حقيقة تعدي شخص بسي على طبيب أثناء صلاة الجمعة

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:01 م
أمن الغربية يكشف حقيقة تعدي شخص بسي على طبيب أثناء صلاة الجمعة
قوات الأمن
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أيمن يحيي
 
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كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، حقيقة ما تداولة على صفحات مواقع التواصل ااإجتماعي "فيسبوك "، عن محاولة شخص قتل طبيب بسيف أثناء صلاة الجمعة بمسجد بمدينة بسيون.

وأكد المصدر أن القصة لم تتخط مشادات كلامية ومحاولات تعد بالأيدي بين طبيب وطليق شقيقته، وذلك بعد الخروج من المسجد وانتهاء الصلاة وتم اقتيادهما للمركز ومنه للنيابة، وتم التصالح وإخلاء سبيلهما.

وطالب المصدر من المواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار أو معلومات مغلوطة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهى لا أساس لها من الصحة.
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