"صداقة سنوات تنتهي بطعنات".. كواليس قتل أستاذ جامعي على يد صديقه بدار السلام



وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وأخطرت النيابة التي امرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

فتحت نيابة دار السلام تخقيقات موسعة في واقعة قتل أستاذ جامعي على يد شاب طعنا بسلاح أبيض "سكين ".وكما استدعت النيابة المتهم للاستماع إلى أقواله والتي أقر بالواقعة وأنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بينه وبين المجني عليه منذ سنوات عدة، وأنه منذ فترة كان يمر بأزمه مالية فقرر طلب مبلغ مالي منه على سبيل السلفه وأضاف المتهم أن المجني عليه رفض إعطائه أي مبلغ مالي له وتهرب منه، وتابع أن المجني عليه كان يحتفظ بمبالغ مالية داخل شقته، فاختمرت في ذهنه فكرة شيطانية وقرر سرقته في غياب ويوم الواقعة ذهب للمنزل وتفاجأ بوجود المجني عليه بداخله فقام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.وكما جاء في مناظرة النيابة للجثة أن الجثة لرجل أربعيني وبها عدة طعنات متفرقه مسجاة على ظهرها.وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة وبها عدد كبير من الطعنات.