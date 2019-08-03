أستاذ سموم: أكل اللحوم في عيد الأضحى قد يؤدي إلى الوفاة

قال الدكتور محي المصري، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن التخمة بسبب أكل اللحوم في عيد الأضحى قد يؤدي إلى الوفاة.





وأشار "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن تناول اللحوم مشوية أفضل صحيًا، منوهًا بأنه ينصح أن يتناول الفرد 250 جرام من اللحوم في اليوم في العيد.



