إنها حقيقة وليست شائعة: فيللا عبدالحكيم عامر بفندق العلمين اليوم بـ 178 ألفا والسويت بـ42 ألفًا والحجرة بـ14 ألفا باليوم

رغم ما تداوله رواد السوشيال ميديا عن سعر المكان فى فندق العلمين بمليون وكسور فى (6) أيام بالإفطار والضجة التى أقيمت وتارة الفندق فى تصريح يؤكد ويبرر سبب الزيادة وتارة ينفى قائلا مفيش الأسعار دى عندنا ونحن نقول لا فيه الأسعار دى ولكن لفيللتين فقط كان ينزل فيهما أسرة المشير عبدالحكيم عامر وجمال عبدالناصر وكل واحدة بفندق سيدى عبدالرحمن كان تسمى باسمها للآن فى آخر الصف لفيللات وشقق الفندق وبعد التطوير أصبح سعر اليوم فى الهاى سيزون يعنى شهرى يوليو وأغسطس 178 ألف جنيه بالإفطار يعنى الست أيام بمليون و(32) ألف جنيه وهى فيللا المشير عبدالحكيم عامر وبها خمس غرف نوم وتطل على الصف الأول من البحر سواء الحجز لـ(10) أفراد كل اثنين فى حجرة أو لشخصين نفس السعر لا يقل لكن فى سبتمبر ممكن ينزل سعر الأسبوع لـ800 ألف جنيه ولكن مع زيادة حالة الغضب إدارة الفندق قالت ليس عندنا الأسعار دى فقط عندنا أسعار تبدأ بـ(42) ألف جنيه. يعنى (6) ليالى فيه بالعيد بـ(252) ألف جنيه والغرفة الاستوديو بـ(14) ألف جنيه اليوم بالإفطار والغرفة لا تطل على البحر بـ(12) ألف جنيه لكن التصريحات لم تتطرق لأسعار الفيللات وبالذات فيللتى عبدالناصر وعبدالحكيم عامر! وهنا نفتح العدد القادم بإذن الله ملف المصطافين خارج مصر واليونان التى امتلك المصريون فيها ربع بيوتها وحلت محل فيللات وقصور إسبانيا والطائرات المحملة لها يوميا من المصريين مثل السوبر جيت وحفلات كبار النجوم المصريين هناك ويخوتهم ودنياهم. بإذن الله.