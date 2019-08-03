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"التموين" تعلن حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحي المبارك

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:47 ص
التموين تعلن حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحي المبارك
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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خاص- الفجر الاقتصادي
 
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عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤتمر صحفي للأعلان عن خطة الوزارة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحي.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالوزارة خلال فترة العيد مع استمرار عمل منافذ توزيع السلع الغذائية والمخابز.

وأشار الوزير إلي حرص الوزارة على توافر السلع بأكثر من المطلوب من أجل الحفاظ على السعر أو تخفيضة مشيرًا إلي وجود 71 شادر لتوفير لحوم العيد بالاضافة للمنافذ التابعة للوزارة .

وكشف أن أسعار اللحوم الطازجة يتم توفيرها بسعر 110 جنيه بالتعاون مع الخدمة الوطنية ، وتوفير اللحمة السودانى من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 85 جنيهًا، واللحوم المجمدة البرازيلى 60 جنيهًا، والجزارات الحية 160 جنيه قايم، والمدبوح للبيع 95 جنيه.

وتوفير الدواجن  بسعر 37جنيهًا ، بجانب توافر كافة السلع الاستراتيجية .

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