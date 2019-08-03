"زويل" يسخر من مشاكل الفن على السوشيال ميديا.. تعرف على التفاصيل!

حقق محمد زويل أحد أهم مشاهير السوشيال ميديا في السنوات الأخيرة رواجا كبيرا بعد كم كبير من تفاعل المتابعين والجمهور المصري والعربي له في موضوعات كثيرة تخص المجتمع تحمل أهمية كبيرة التي تحل بديلا للإعلام المصري ويقدمها بشكل مبسط وشكل ومضمون جديد.

يتفاعل زويل مع كل حدث أثار الرأي العام ويطرحه علي السوشيال وسط تبادل الآراء مع الجمهور حول هذه الموضوعات فقد قام مؤخرا بتقديم هدايا لأوائل الثانوية العامة وجوائز خاصة لهم لتفوقهم في الدراسة وتحفيزا لهم علي مشوارهم في المستقبل تأتي هذه الجائزة علي شاكلة الجوائز التي قدمها الدكتور محمد أمين لطلاب الثانوية العامة والجامعات الذين حققوا تفوقا دراسيا هذا العام .

عرف زويل من خلال السوشيال ميديا بالمناطق التي سافر فيها حول العالم ووثق كل رحلاته بالتفاعل مع الجمهور العربي وأصبح محط أنظارهم وطالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي منه كتابة أسمائهم علي ورقة بجوار معالم البلاد التي سافر فيها كنوع من الذكري .

ويهدف في كل محطة وموضوع يقدمه خدمة المجتمع في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والفنية فهو يبحث مع الخريجين علي صفحاته المليئة بمئات الآلاف من المتابعين علي وظائف لهم ويتحدث عن طموحاتهم وأحلامهم ووضع اسماء شركات تطلب موظفين ليستفيد منها الجميع .

يركز زويل خلال الفترة القادمة لطرح موضوعات فنية بحتة والتطرق لها مع الجمهور لتبادل وجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا الفنية التي شغلت الساحة الفنية.