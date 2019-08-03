خلال 24 ساعة.. لقب جديد ينتظر محمد صلاح

يترقب محمد صلاح نجم نادي ليفربول مواجهة فريق مانشستر سيتي غدًا "الأحد" على لقب الدرع الخيرية من أجل تحقيق الفوز وحصد ثاني الألقاب مع الريدز.

ويسعى محمد صلاح للفوز بلقب الدرع الخيرية مما يعزز حظوظه في الوصول للقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة "ذا بيست" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019 من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

الدرع الخيرية هى بطولة السوبر فى إنجلترا وتجمع بطل الدورى الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.