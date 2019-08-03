إدارة النجم تنفي ما تردد عن حرمان الفريق من المشاركة في رابطة الأبطال

نفت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي ما تردد من أخبار حول مستحقات اللاعبين بلال المحسني وزهير الذوادي وإمكانية حرمان الفريق من المشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية.





وقالت إدارة النجم في بيان لها، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة إلتزامها بخلاص جميع مستحقات اللاعبين المذكورين طبقا لأحكام التاس.





وقد قامت بتاريخ 31\07\2019 بواسطة عدل منفذ بعرض صكين بنكيين مشهود بتوفر رصيدهما على الممثل القانوني للاعبين، إلا أنه رفض ذلك وطالب أن يقوم الفريق بخلاص معلوم الخصم من المورد ومعلوم الضمان الاجتماعي عوضا عن اللاعبين، الأمر الذي رفضه الفريق باعتباره مخالفا للقوانين ومخالفا للأحكام الواردة بالعقد.



