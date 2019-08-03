تفاصيل حفل الموسيقار هشام خارما بمهرجان القلعة هذا العام

يعتبر خارما من أبرز أيقونات الموسيقى الإلكترونية بمصر، وحقق نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى مع بدايات رحلة مشروعه الخاص العام الماضي الذي تمخض عنه إطلاق أول ألبوماته الموسيقية "اليقين"، ومن أشهر أعماله الغنائية "سهلة وبسيطة"، و"شوف بقلبك" و"فى الملكوت" وموسيقى بروموهات منتدى شباب العالم، وأطل مؤخرًا بأجدد أغانيه "يومين" بمشاركة النجم هانى عادل، ويحضر حاليًا لإطلاق ألبومه الموسيقى الثانى.



