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تفاصيل حفل الموسيقار هشام خارما بمهرجان القلعة هذا العام

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:28 ص
تفاصيل حفل الموسيقار هشام خارما بمهرجان القلعة هذا العام
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الفجر الفني
 
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يشارك الموسيقار هشام خرما، بحفل موسيقي ضمن فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان القلعة الموسيقى، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين، فى تمام الثامنة مساء الإثنين 19 أغسطس.


يعتبر خارما من أبرز أيقونات الموسيقى الإلكترونية بمصر، وحقق نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى مع بدايات رحلة مشروعه الخاص العام الماضي الذي تمخض عنه إطلاق أول ألبوماته الموسيقية "اليقين"، ومن أشهر أعماله الغنائية "سهلة وبسيطة"، و"شوف بقلبك" و"فى الملكوت" وموسيقى بروموهات منتدى شباب العالم، وأطل مؤخرًا بأجدد أغانيه "يومين" بمشاركة النجم هانى عادل، ويحضر حاليًا لإطلاق ألبومه الموسيقى الثانى.

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