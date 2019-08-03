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قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:34 ص
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
رزان مغربي.. نجوى زهران
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الفجر الفني
 
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أقامت مصممة الأزياء المصرية الشهيرة نجوى زهران، عرض أزياء لأحدث تصميماتها بأحد الشواطىء الراقية بالساحل الشمالى بمدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مطروح.

 

وقدمت الإعلامية اللبنانية رزان مغربى حفل عرض الأزياء على شاطىء البحر بمصاحبة الفقرات الفنية لعازف الفيولين "مارسيلو" .

 

وأثنت رزان على فكرة تنفيذ عرض أزياء ملاصق للشاطىء حيث اعتبرتها فكرة جديدة ومختلفة تتناسب مع طبيعة الأزياء وأجولء فصل الصيف حيث امتزجت ألوان البحر الزرقاء مع لون الرمال الأصفر لتضفى جوا من الطاقة الإيجابية في المكان .

 

حيث تم تصميم ممشى مخصص للعارضات موازى للشاطئ واصطف الجمهور على الجانبين لمشاهدة عرض الأزياء.

 

وقدمت "زهران" عددا من التصميمات الخاصة بملابس البحر ذات القطعة والقطعتين حرصت فيها على التنوع والاختلاف لترضي جميع الأذواق.

 

وأبهرت نجوى الحاضرين على مدار الساعتين مدة العرض بأزياء ملابس البحر التى تميزت بالألوان المبهجة والمتناسقة مع طبيعة جسد وهيئة العارضات اللاتي كن يسرن بخيلاء أمام الحاضرين الذين تهافتوا لالتقاط الصور لملابس البحر لانتقائها .

 

وفي نهاية العرض عبرت زهران عن سعادتها بالثناء من الجمهور على تصميماتها التى نالت استحسانهم ووعدتهم بالظهور بكل ماهو جديد ومختلف في أزيائها مستقبلا.

قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
قدمته رزان مغربي.. نجوى زهران تُبهر جمهورها في عرض أزياء فريد على شاطئ البحر (صور)
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