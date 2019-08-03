تحرير 3128 محضرا في حملات تفتيشية على أسواق الشرقية خلال شهر يوليو

قامت الإدارات التموينية المختلفة بالشرقية بشن حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (3128) محضراً متنوعاً منها تحرير (2399) محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (729) محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.





وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوكيل مديرية تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.





وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 152 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82% و780 كيلو أرز و64 لتر زيت و499 طن ملح و و 500 كيلو ملح سياحات و 515 كيلو لحوم و 60 كيلو أسماك و55 كرتونة عصير.





وأضافت وكيل المديرية أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 3 طن أسمنت و375 شيكارة فوسفات و30 طن مخلفات مجازر و 26 صنف دواء و7000 لتر سولار و400 كيلو بودرة ايثلين و 500 كيلو خليط بروتين.



