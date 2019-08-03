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اليوم.. مصر تواجه مالي في نهائي بطولة إفريقيا لناشئات السلة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:27 ص
اليوم.. مصر تواجه مالي في نهائي بطولة إفريقيا لناشئات السلة
سيدات سلة مصر
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يواجه منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 سنة، بقيادة مديره الفني علي هاشم، نظيره المالي في نهائي بطولة إفريقيا المقامة برواندا خلال الفترة من 27 يوليو الماضي وحتى 4 أغسطس الجاري.

وكان منتخب مصر لكرة السلة قد ضمن الصعود لكأس العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف العام المقبل برومانيا بعد الوصول لنهائي البطولة الإفريقية.

وفاز منتخب مصر على إنجولا في نصف النهائي بنتيجة 71 - 50، بينما تأهل المنتخب المالي بعد فوزه على نظيره الموزمبيقي.

وتضم قائمة منتخب مصر : 12 لاعبة وهن "فريدة مسعد - منة الله شريف - رضوى علاء - لوجي سامي - جنى حازم - ملك عبد القادر - آية الفقي - ملك سامي - فريدة البنداري - هالة علي - فريدة خالد - فريدة تامر".

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