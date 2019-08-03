10 مرشحين يتقدمون بأوراقهم للترشح للإنتخابات الرئاسية

فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أبواب مقرها المركزي في منطقة البحيرة أمس الاثنين 2 أوت 2019 لتلقي مطالب التّرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر 2019.





وبلغ عدد المترشحين الذين تقدموا بملفات ترشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى حدود الساعة السادسة مساء 10 مترشحين وهم الآتي ذكرهم :





- منجي الرحوي (مترشح عن حزب الجبهة الشعبية )





- محمد عبو (مترشح عن حزب التيار الديمقراطي)





- لطفي المرايحي (مترشح عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)





- عبير موسي (مترشحة عن الحزب الدستوري الحر)





- نبيل القروي (مترشح عن حزب قلب تونس)





- منير الجميعي (مستقل )





- نضال كريم (مستقل)





- عليه حمدي (مستقل)





- فتحي الكريمي (مستقل)





- نزار الشوك (مستقل)



