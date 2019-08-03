ضبط 550 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بالشرقية
السبت 03/أغسطس/2019 - 11:29 ص
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تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتدوال الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطينن وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي فاقوس وههيا لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ومن جهته أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية ، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي فاقوس وههيا لضبط الأدوية والعيادات المخالفة تم خلالها المرور على ( 3 ) مراكز بيع أدوية بيطرية و تحرير ( 2 ) محضر مخالفة وضـبط ( 550 عبوة ) لـ ( 30 صنف ) دواء بيطري مخالفة ( منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر ) بمركزين لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية.
تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.
وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.
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