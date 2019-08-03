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موعد انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة بالشرقية

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:30 ص
موعد انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة بالشرقية
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدي الاطفال حديثي الولادة من عمر يوم حتي 28 يوم بمحافظة كفرالشيخ.

وقال المحافظ فى بيان له اليوم السبت، إنه من المقرر انطلاقها في سبتمبر القادم 2019م، وسيتم البدء في إجراء المسح السمعي لكافة الأطفال حديثي الولادة تزامنًا مع اجراء فحوصات الغدة الدرقية لكل مولود بكافة مكاتب الصحة والوحدات الصحية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم 2019م.
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