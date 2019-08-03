موعد انطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة بالشرقية

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدي الاطفال حديثي الولادة من عمر يوم حتي 28 يوم بمحافظة كفرالشيخ.



