الرصد الجوي يحذر من نزول الشواطئ: البحر مضطرب

شدد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة على ضرورة ملازمة الحذر بجميع الشواطئ، خاصة أن البحر يكون اليوم السبت 3 أوت 2019 عموما مضطربا.





ولفت المعهد إلى أنّ سرعة الرياح القصوى تكون في حدود 40 كلم/س قرب السواحل، مع توقعات بتكونات رعدية بعد الظهر غرب البلاد وترافقها أمطار متفرقة.



