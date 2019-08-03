الرصد الجوي يحذر من نزول الشواطئ: البحر مضطرب
السبت 03/أغسطس/2019 - 11:24 ص
مروى الجلاصي
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شدد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة على ضرورة ملازمة الحذر بجميع الشواطئ، خاصة أن البحر يكون اليوم السبت 3 أوت 2019 عموما مضطربا.
ولفت المعهد إلى أنّ سرعة الرياح القصوى تكون في حدود 40 كلم/س قرب السواحل، مع توقعات بتكونات رعدية بعد الظهر غرب البلاد وترافقها أمطار متفرقة.
وأبرز المصدر ذاته أن المؤشر الايجابي في طقس اليوم هو تراجع نسبي في الحرارة بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة، وتتواصل مرتفعة نسبيا داخل البلاد حيث تكون الأرقام بين 38 و43 درجة مع ظهور الشهيلي، ومن المنتظر أن يبلغ أقصاها 46 بتوزر وقبلي والبرمة وببرج الخضراء.
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