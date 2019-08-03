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"سرق التوكتوك بتاعنا".. شقيقان يحتجزان سائقا بعد "علقة موت" في الخليفة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:22 ص
سرق التوكتوك بتاعنا.. شقيقان يحتجزان سائقا بعد علقة موت في الخليفة
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (شقيقين مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية "ضرب" مقيمان بدائرة القسم)، وبصحبتهما (سائق توك توك - مقيم بدائرة القسم مصاب "بسحجات متفرقة بالجسم وأثار تقييد باليدين والرقبة").

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما باحتجاز المجني عليه والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، وأضافا أن المجني عليه يعمل كسائق على مركبة "توك توك" ملك أحدهما، وأنه أبلغهما باكتشافه سرقة المركبة المشار إليها، فقاما بتحرير محضر بواقعة السرقة، وأقرا بأنهما نظرًا لاعتقادهما بأن المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، قاما باستدراجه للمنطقة سكنهما بدعوى البحث عن المركبة إليها، وقاما باحتجازه بالشقة سكنهما لإجباره على إعادة المركبة، وبسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوالهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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