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بغرض سرقة المواطنين.. ضبط 2 بحوزتهما طبنجة صوت و"مطواة" بالتجمع

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:20 ص
بغرض سرقة المواطنين.. ضبط 2 بحوزتهما طبنجة صوت ومطواة بالتجمع
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما طبنجة صوت وسلاح أبيض لاستخدامها في ارتكاب جرائم السرقة.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت في سيارة (بدون لوحات معدنية خلفية) يستقلها شخصان، وحال استيقافها لاذ قائدها بالفرار، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بملاحقتها، وتم السيطرة على مستقليها وضبطهما وتبين أن أحدهما "سبق اتهامه في قضية "سلاح ناري"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، وعثر داخل السيارة على (طبنجة صوت - 3 طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة").

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في سرقة المواطنين عقب تتبعهم من منطقة البنوك، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة للحيلولة دون ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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