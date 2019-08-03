بعد قرار إيقافه.. المباريات التي سيغيب عنها ميسي مع منتخب الأرجنتين

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إيقاف نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحات ضد الاتحاد في بطولة أمريكا الجنوبية الأخيرة.





وحصل ميسي على البطاقة الحمراء في مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي في مباراة المركز الثالث ببطولة أمريكا الجنوبية في البطولة التي أُقيمت في البرازيل وانتهت الشهر الماضي.





وبعد قرار إيقاف ميسي لمدة 3 أشهر فإنه سيكون محروما من المشاركة في مباريات الأرجنتين الودية المقبلة أمام تشيلي والمكسيك وألمانيا خلال الشهرين المقبلين.







