بحضور نجوم الفن والمشاهير.. رامي صبري يشعل أولى حفلاته بالساحل لصيف ٢٠١٩

أحيا النجم رامي صبري، أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ بالساحل الشمالي، بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص حتي طلوع شمس اليوم السبت.

أفتتح رامي فقرته بأغنية "غالي" وسط تفاعل وهتافات الجمهور من الشباب من الجنسين بعدها حرص علي تحية الحضور و زملائه من نجوم الفن .

كما قدم رامي العديد من أغانيه الشهيرة المميزة منها " تعالي" ،"اسيبك يومين " ، "الراجل" ,"وانا معاه " ، "اهد الدنيا" ،"الكلام كله عادي" ،"ما بلاش تقولي" .. بالإضافة الي "انا بعترفلك" من ألبومه الجديد "فارق معاك" الذي تم إطلاقه قبيل الحفل بساعات قليلة وتصدر نسب المشاهدة بمواقع التوصل الاجتماعي.

كما قدم رامي اغنية "الساحة" لوليد توفيق احتفالا بأعياد ميلاد بعض أفراد الجمهور من بينهم الفنانة لقاء سويدان.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن المنتج ياسر سليم،محمد فؤاد ،الإعلامي خيري رمضان ،المخرج حسام سلامة ،مصطفى محفوظ ، المنتج محمد حامد وحرمه ريم رأفت ، شيري زوجة الفنان رامي صبري ،مدير اعماله أيمن نابليون ، الكاتب الصحفي محمد فاروق ،أحمد رزق ،عصام كاريكا ،منة فضالي ، عزة مجاهد ،المنتج أحمد أيوب ،مصطفي أبو دشيش .

علي جانب آخر يستعد رامي صبري لإحياء حفلا غنائيا ضخما احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد "فارق معاك" خلال الفترة القادمة.