ميناء دمياط يصدر 5192 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44370 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2500 طن يوريا و 5192 طن فوسفات .