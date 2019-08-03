ميناء دمياط يصدر 5192 طن فوسفات
السبت 03/أغسطس/2019 - 10:13 ص
الفجر الاقتصادي
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة .
ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44370 طنا .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2500 طن يوريا و 5192 طن فوسفات .
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