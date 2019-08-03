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عاجل.. "المترو" يعلن انقطاع الشبكة الكهربائية بالمرج الجديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:13 ص
عاجل.. المترو يعلن انقطاع الشبكة الكهربائية بالمرج الجديدة
محطة مترو - صورة أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة الساعة ٨:٤٦ صباحا. 

وأضاف "عبد الهادي"، في بيان اليوم، أن القطع أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، مؤكداً أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين.

وأوضح أنه جارٍ العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بالمحطة.
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