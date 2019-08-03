عاجل.. "المترو" يعلن انقطاع الشبكة الكهربائية بالمرج الجديدة

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة الساعة ٨:٤٦ صباحا.





وأضاف "عبد الهادي"، في بيان اليوم، أن القطع أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، مؤكداً أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين.



