بعد غياب طويل.. هشام عباس يشعل بورتو مطروح بأغانيه (صور)

أحيا النجم هشام عباس، حفلا غنائيا ضخما أمس فى بورتو مطروح، بحضور كثيف من جمهوره الذى حضر من جميع أرجاء المحافظة للاحتفال مع نجمهم المفضل الذى غاب لفترة عن إحياء الحفلات بها ليعود بقوة بوجبة غنائية دسمة استمرت لساعتين متواصلتين.

بدأ النجم هشام عباس الحفل فى الساعة الحادية عشر مساء على أنغام أغنية "نارى نارين"حيث أشعل بها حماس الحضور منذ البداية ليرحب بعدها بهم ويعرب عن سعادته بتواجده بالحفل وغنى عدد كبيرا من أغنياته الذى تفاعل معها الجمهور.

وفى نهاية الحفل قدم الشكر لمنظمة الحفل نرمين سيف ومجموعة بورتو جروب أحمد الجمال.