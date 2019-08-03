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سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 3/8/2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:04 ص
سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 3/8/2019
سعر اليورو مقابل الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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حقتت أسعار اليورو  استقرارً بالتعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 3-8-2019، بالبنوك المصريه خاصة بنكي الاهلي وبنك مصر، في الوقت الذي تشهد فيه اسعار صرف الدولار أمام الجنيه استقرارً هي الاخري.

وسجل سعر صرف  اليورو أمام الجنيه وفقًا  لما تم عرضة على شاشات التداول بموقع  الدولار لايف  الذي يعرض تحركات الجنيه أمام عدد من العملات العربية والأجنبية كالأتى:

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 18.56 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 18.56 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 18.52 جنيه للشراء.

 و18.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.55جنيه للشراء.

18.73جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.

18.74جنيه للبيع.


وبذلك يكون قد تراجع اليورو أمام الجنيه منذ بداية تعاملات 2019 وحتى الان بقيمة 2.4 جنيه، بعدما كان قد سجل  نحو 20.4 جنيه في متوسط تعاملات البنوك خلال نفس الفترة.
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