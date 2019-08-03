دييجو سيميوني يشكو برشلونة وريال مدريد

اعترف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بمعاناة فريقه بسبب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.









وقال سيميوني في مؤتمر صحفي بمدينة سان لويس بوتوسي وسط المكسيك حيث سيخوض الأتلتي ودية أمام أتلتيكو سان لويس المحلي السبت: "نحن نعاني دائما، مهما حققنا الفوز لا تتوقف المعاناة، المنافسة في الليجا أمام عمالقة مثل برشلونة وريال مدريد، أفضل فريقين بالعالم، ليست أمرا سهلا".









وأضاف سيميوني: "حقيقة أننا أنهينا الموسمين الماضيين في وصافة الليجا، بدأت تمنحنا شعورا بأننا أصبحنا أقرب لمنافستهما.. قدمنا عملا جيدا حتى الآن، لا نتحدث عن نسب، بل عن واقع، الجهد الجماعي بالإضافة إلى الموهبة يجعلان الفريق أفضل وحين توجد الموهبة والجهد الجماعي هناك فرص أكبر لتحقيق الانتصارات".









وذكر المدرب الأرجنتيني بأنه في كرة القدم تُبعث الرسائل بالأفعال وليس بالكلمات، مشيرا إلى أنه على مدار سبع سنوات ونصف على رأس الإدارة الفنية للفريق المدريدي، كان الهدف الأهم هو إيجاد طريقة للمنافسة تقرب الفريق من احتياجات اللاعبين.









وفي هذا الإطار، أوضح أن "اللاعبين الجدد بدأوا يشعرون بأنهم هنا منذ سنوات، إننا ننظر لأنفسنا، أولا نتنافس فيما بيننا وبذلك سنكون أفضل لمنافسة الخصوم".









وأبرز سيميوني "إن تركيزنا الآن منصب على التحسن في التدريبات وفي المباريات.. حين ينتهي الموسم يمكن القول ما إذا كان هذا الفريق عظيما، هناك فرق لديها أسماء كبيرة لكن الفوز لا يتحقق بالأسماء".







