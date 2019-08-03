لأول مرة.. الموسيقار عمر خيرت يختتم حفلات مهرجان محكى القلعة

يختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت، يوم الأحد 1 سبتمبر المقبل، حفلات مهرجان محكى القلعة، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان محكى القلعة.

ويعزف الموسيقار عمر خيرت بالحفل: "صابر يا عم صابر، البخيل، ليله القبض على فاطمة، ضمير ابله حكمت، خلى بالك من عقلك، قضيه عم أحمد، مسأله مبدأ، اللقاء الثانى، عارفه، إعدام ميت، غوايش".

الجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت يشارك لأول مره بحفلات مهرجان محكى القلعة.