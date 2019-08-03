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رئيس "وسط وشمال الصعيد" يكشف تفاصيل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا وأسيوط

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:46 ص
رئيس وسط وشمال الصعيد يكشف تفاصيل تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمنيا وأسيوط
المهندس محمد النشار
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هدى عبدالرازق
 
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قال المهندس محمد النشار، رئيس جهاز وسط وشمال الصعيد، إن مبادرة حياة كريمة انطلقت من محافظتي المنيا وأسيوط ضمن محافظات الصعيد، حيث أن هاتين المحافظتين من ضمن المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.

وأشار "النشار"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، إلى أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم نيابة عن وزارة الإسكان بإعادة تأهيل منازل 27 قرية في 9 مراكز بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى 24 قرية موزعة على 6 مراكز بمحافظة المنيا.

وأوضح أن هناك بروتكول تعاون بين وزارات الإسكان والتضامن والأوقاف لتمويل تنفيذ المبادرة.
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