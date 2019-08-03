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جود لو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بسواحل بريطانيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:42 ص
جود لو يبدأ تصوير مسلسله الجديد بسواحل بريطانيا
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من أول ايام تصوير مسلسل النجم الانجليزي جود لو، والذي سيكون بعنوان The Third Day.

 

وقالت الصحيفة أن جود لو سبق أن أعلن عن هذا المسلسل في يونيو الماضي، والذي سيكون من نوع المسلسل الدرامي القصير.

 

وظهر جود لو ملطخا بالدماء، حيث سيجسد شخصية رجل وجد نفسه منعزل على جزيرة غامضة بالقرب من سواحل المملكة المتحدة، وسيعرض المسلسل على ستة أجزاء على شبكتي نتفليكس وسكاي دراما.

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