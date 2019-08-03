انطلاق الموسم الثالث لـ"بيت الأشباح" على العائم الصغير.. غدًا

نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي، أعلن المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، استمرار عرض "بيت الأشباح" للموسم الثالث، لمدة ١٥ ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك ابتداء من غدٍ الأحد الموافق ٤ أغسطس الجاري يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة مساءً.

يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.

"بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.