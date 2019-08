10 آلاف شخص يشهدون أول حفلات الأمريكي راس في مصر بالعلمين الجديدة (صور)

ألهب مغني الراب الأمريكي راس Russ أجواء أولى حفلاته الغنائية في مصر، عبر سهرة جماهيرية تخطى حضورها حاجز الـ10 آلاف شخص، في قلب مدينة العلمين الجديدة.

وتمكن راس من ري عطش آلاف الحضور ممن ظلوا في انتظاره لأكثر من ثلاث ساعات قبيل انطلاق صافرة البداية، وامتنع هو عن الظهور على المسرح حتى يطمئن على دخول كافة الحضور ممن تزاحموا أمام أبواب الحفل مما أخر من موعد افتتاح الحفل المقرر لأكثر من ساعة زمن، ليعوضهم بتوليفة غنائية من أشهر أغنياته، مزجها بالأداء الغنائي المتفاعل معهم والكثير من الألعاب النارية التي ظلت تفاجئ الجمهور وسط كل أغنية.

واختلطت أرواح العصرية في موسيقى وأغنيات راس مع القيمة التاريخية العظيمة لروح الفراعنة، عبر تميز مكان الحفل بطابع فرعوني بالاتكال على إحاطة خشبة المسرح بأربعة تماثيل للآلهة الفرعونية المصرية القديمة، يترأسهم تمثال الإله أنوبيس، وهي نفس التماثيل التي لفتت الأنظار في افتتاح كأس الأمم الأفريقية في ستاد القاهرة.

وأتت هذه الإطلالة المنتظرة لراس أمام الجماهير المصرية من تنظيم Cvents، ووضع بها الرابر الأمريكي بصمته الغنائية فى افتتاحية سلسلة الحفلات العالمية التى تحتضنها العلمين الجديدة، وتسعى من خلالها لاستقطاب نخبة من أبرز النجوم العالميين لإحياء حفلات غنائية ضخمة في مصر.

راس مغني راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكي حاليا، وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل والدعوة للعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات عالية على المستوى العالمي، حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200، والخامس فى تصنيف R&B/Hip-Hop، كما استحوذ راس على الجائزة الذهبية من RIAA عن أغنيتي What They Want و Losin’ Control، إضافة إلى حصول ألبومه الثانى عشر There’s Really a Wolf على جائزة ال Platinum العالمية.