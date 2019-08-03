أحمد حمدي يحرج الأهلي
السبت 03/أغسطس/2019 - 09:27 ص
الفجر الرياضي
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يرفض أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي فكرة تجديد عقده مع القلعة الحمراء التي أعارته إلى الجونة في الموسم الماضي دون تقدير لإمكانياته وموهبته.
ويرى أحمد حمدي أنه تعرض للظلم داخل الأهلي فتم رفض احترافه في أودينيزي الإيطالي كما تم إعارته إلى الجونة ورغم تألقه هناك فلم يتم تقديره في القلعة الحمراء.
ورحل أحمد حمدي يناير الماضي إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة وشارك مع الفريق في 14 مباراة وصنع هدفًا وأحرز هدفًا وانتهت الإعارة بنهاية مواجهة الزمالك والجونة نهاية يوليو الماضي.
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