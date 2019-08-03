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"المانجة بـ 15 جنيه".. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 3/8/2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:49 ص
المانجة بـ 15 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 3/8/2019
الخضروات والفاكهة
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الفجر الاقتصادي
 
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نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ليتراوح سعر  الطماطم من 1.50 إلى 3.50 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة 5 إلى 9 جنيهات، والفاصوليا بـ15 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 3 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، والليفت بجنيهين.

ووصل سعر كيلو باذنجان بلدي 1.50 إلى 3 جنيهات والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيه ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 24 جنيها.

و يتراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و35 جنيهًا بحسب الصنف، تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 3.5 و7 جنيهات، والتفاح المصري بين6 إلى 9 جنيهات، وكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والجريب فروت بـ 10 جنيهات والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها، والعنب البناتي الأصفر ممن 4 إلى 6 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر من 4 إلى 8 جنيهات، وعنب كرمسن من 12 إلى 18 جنيها.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 إلى 21 جنيهًا، وشمام من 3 إلى 4.5 جنيهات، وكانتلوب من 3 إلى 5.5 جنيه.
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