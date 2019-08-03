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اتحاد كتاب الإمارات ينعى الكاتب محمد خالد

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:51 ص
اتحاد كتاب الإمارات ينعى الكاتب محمد خالد
الكاتب والمناضل محمد خالد
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الفجر الفني
 
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أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، بيانًا نعى فيه المناضل والكاتب محمد علي خالد، المعروف بمحمد خالد الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة، في أبوظبي عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

 

وقال الصايغ: إننا فقدنا أخا وصديقا عزيزا أسهمت بيئة أبوظبي والإمارات في تكوينه كما أسهم هو في تكويننا الأدبي والفكري منذ كنا صغارا.

 

وأضاف لقد عمل الراحل محمد خالد في قطاع التشييد والبناء في أبوظبي منذ بدايات النهضة في الستينات، ولم يعمل في " البناء " بالمعنى الكونكريتي المتداول فقط، وإنما في بناء الكتابة والثقافة والفكر أيضا، وتذكر له كتاباته ومواقفه التي تعتبر جزءا أصيلا من نضال الشعب الفلسطيني العزيز عبر العقود. لقد كان محل احترام الجميع بمن في ذلك المختلفون معه. رحم الله الفقيد فقيدنا الكاتب المناضل محمد خالد، وألهمنا، وأسرته الكريم، جميل الصبر والسلوان.

 

يذكر أن الراحل الكبير مهندس ،خريج الجامعة الأميركية ببيروت عام 1958، مقيم في أبوظبي منذ عام 1967 من أوائل رجال الأعمال الذين عملوا في الإنشاءات في ابوظبي منذ نهاية الستينات حتى رحيله. كان له اهتماماته الفكرية والسياسية والأدبية منذ نشاته الجامعية ، وله نشاطه المجتمعي والإنساني كرجل خير وعطاء ، عرف بدعمه للأنشطة الثقافية في فلسطين والإمارات ،  وفي دعم مؤسسات البحث والدراسات.

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