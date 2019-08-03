فان دي بيك لا يقضي على بوجبا في ريال مدريد
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:36 ص
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن خطط ريال مدريد الإسباني لدعم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى بقوة لضم الهولندي فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستدرام لكن ذلك لا يقضي على آمال ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأشارت إلى أن أن بول بوجبا مازال الهدف الرئيسي لريال مدريد هذا الصيف لتدعيم خط الوسط وأن التعاقد مع فان دي بيك ليس له علاقة بصفقة بوجبا.
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