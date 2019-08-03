ناعومي واتس تزين غلاف مجلة "PorterEdit" بعددها الجديد

ظهرت النجمة الأسترالية الكبيرة ناعومي واتس، على غلاف مجلة PorterEdit"" في عددها الجديد الصادر لشهر أغسطس الجاري، وأجرت ناعومي جلسة تصوير للعدد كانت بعدسة جيسون كيبلر.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعض من لقطات جلسة تصوير ناعمي للمجلة، وجانبا من الحوار الذي أجرته نجمة فيلم king kong للنشر بها.

وكان أبرز ما جاء بحوار ناعومي، أنها سعيدة باستمرارية نجاحها بالعمل بهوليوود وهي تقترب من سن الخمسون، مع اعترافها بأنه سبق وأن قيل لها من خبراء بمجال السينما أن مسيرتها قد تنتهي كحد أقصى حين تبلغ أربعون عام.