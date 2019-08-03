ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ناعومي واتس تزين غلاف مجلة "PorterEdit" بعددها الجديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:41 ص
ناعومي واتس تزين غلاف مجلة PorterEdit بعددها الجديد
ناعومي واتس
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

ظهرت النجمة الأسترالية الكبيرة ناعومي واتس، على غلاف مجلة PorterEdit"" في عددها الجديد الصادر لشهر أغسطس الجاري، وأجرت ناعومي جلسة تصوير للعدد كانت بعدسة جيسون كيبلر.

 

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعض من لقطات جلسة تصوير ناعمي للمجلة، وجانبا من الحوار الذي أجرته نجمة فيلم king kong للنشر بها.

 

وكان أبرز ما جاء بحوار ناعومي، أنها سعيدة باستمرارية نجاحها بالعمل بهوليوود وهي تقترب من سن الخمسون، مع اعترافها بأنه سبق وأن قيل لها من خبراء بمجال السينما أن مسيرتها قد تنتهي كحد أقصى حين تبلغ أربعون عام.

ناعومي واتس تزين غلاف مجلة "PorterEdit" بعددها الجديد
ناعومي واتس تزين غلاف مجلة "PorterEdit" بعددها الجديد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ