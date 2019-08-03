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شاهد.. جلسة تصوير لصناع فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:31 ص
شاهد.. جلسة تصوير لصناع فيلم Once Upon A Time In Hollywood
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أحمد جمال أحمد
 
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تستعد العاصمة الألمانية برلين، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الجديد للمخرج الكبير كوينتن ترانتينو Once Upon A Time In Hollywood.


يأتي ذلك بعد ظهور نجوم الفيلم، براد بت ومارجو روبي وليوناردو دي كابريو لإجراء جلسة التصوير الرسمية للفيلم، فوتو كول، بحضور عدد كبي رمن الصحفيين.

 

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات من جلسة التصوير للثلاثي مارجو روبي  وبراد بت وليوناردو دي كابريو ومعهم المخرج ترانتينو، وذلك بعد أن سبق لهم الاحتفال بطرح الفيلم في كل من لوس أنجلوس ومدينة كان ومدينة لندن.

شاهد.. جلسة تصوير لصناع فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
شاهد.. جلسة تصوير لصناع فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
شاهد.. جلسة تصوير لصناع فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
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