تراجع كبير في أسعار الدواجن واستقرار البيض بالأسواق اليوم السبت 3/8/2019
السبت 03/أغسطس/2019 - 08:23 ص
الفجر الاقتصادي
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تراجعت أسعار الدواجن بشكل كبير خلال تعاملات اليوم السبت، مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ليسجل سعر الدواجن اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو من المزرعة، وبلغ سعر الدواجن للمستهلك ما بين 27 و28 جنيهًا ، والدواجن البلدي تراوح سعرها من المزرعة ما بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.
سجلت سعر كرتونة البيض 34.5 جنيه بالمزرعة مقابل 33.5 جنيه، ليباع في الأسواق بنحو 38 جنيها.
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