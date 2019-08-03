زلزال جديد بإندونيسيا.. فرار المئات وتحذير من تسونامي

ذكرت وكالة إندونيسية متخصصة بآثار الكوارث، السبت، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الزلزال القوي الذي وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة.

وأدى الزلزال، بحسب الوكالة، إلى فرار أكثر من ألف شخص من سكان المناطق الساحلية لفترة وجيزة خشية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، على ما أوردت "رويترز".

وأصدرت إندونيسيا تحذيرا من تسونامي بعد دقائق من الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة ليل الجمعة. واستمر التحذير ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة وأثار الذعر في العاصمة جاكرتا.

وقالت وكالة "التخفيف من أثر الكوارث" إن شخصا واحدا على الأقل توفي جراء أزمة قلبية وسط حالة فزع سادت إقليم بانتين في جزيرة جاوة، وأصيب ما لا يقل عن 4 أشخاص آخرين.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص الذين فروا إلى أماكن مرتفعة عادوا إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الزلزال دمر 34 منزلا وألحق أضرارا طفيفة بعشرات المباني الأخرى.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في المحيط الهندي على بعد حوالي 227 كيلومترا عن مدينة تيلوك بيتونج في جزيرة سومطرة.

وكانت تقارير ذكرت الجمعة أن زلزالا بقوة 7 درجات وقع قبالة جزيرة سومطرة بإندونيسيا، ودعت السلطات الإندونيسية بعض سكان جزيرة جاوا إلى التوجه إلى مواقع مرتفعة، تحسبا لوقوع تسونامي، إثر زلزال قوي ضرب المنطقة.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى حلقة النار في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحيانا أمواج مد عاتية.

ووقع أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ إندونيسيا الحديث يوم 26ديسمبر عام 2004 وبلغت شدته 9.5 درجة وتسبب في حدوث أمواج مد عاتية أودت بحياة نحو 226 ألف شخص بمحاذاة سواحل المحيط الهندي بينهم أكثر من 126 ألفا في إندونيسيا.

وفي العام الماضي حدث تسونامي تسبب في مقتل الآلاف في مدينة بالو في جزيرة سولاويسي، في حين تسبب انهيار فوهة في بركان آناك كراكاتاو في أمواج مد قتلت ما لا يقل عن 430 شخصا في منطقة قريبة من أحدث زلزال يضرب إندونيسيا.