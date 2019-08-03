ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيران تهدد أوروبا مجددا باتخاذ "الخطوة الثالثة"

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:14 ص
إيران تهدد أوروبا مجددا باتخاذ الخطوة الثالثة
وزير الخارجية الإيراني
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران، ستنفذ في الوضع الحالي، وهو من حق الجمهورية الإسلامية أن تقرر ما إذا كان سيتنفذ أم لا".

 

وأضاف ظريف، في تصريحات له اليوم السبت: أن "جميع أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، توصلوا إلى إجماع على أن أمريكا وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران كانت محددة وواضحة من البداية، ولم تكن لديها توقعات تتجاوز الاتفاق النووي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

 

وقال ظريف: "أعلنا إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل، فسوف ننفذه نحن أيضا بشكل ناقص، وبالطبع كانت جميع إجراءاتنا في إطار الاتفاق النووي".

 

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية، ومن حق الجمهورية الإسلامية أن تقرر ما إذا كانت ستنفذه أم لا".

 

وفي إشارة إلى مطالب بعض الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بإلغاء الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص الالتزامات، قال إن "هذا الأمر متروك للجمهورية الإسلامية لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة وإذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فسوف تتخذ خطوات إضافية".

 

Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية الإيراني تهديد أوروبا ايران الخطوة الثالثة أوروبا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ