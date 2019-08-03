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نجم "Suicide Squad" مرشح بقوة لفيلم The Little Things

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:10 ص
نجم Suicide Squad مرشح بقوة لفيلم The Little Things
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أحمد جمال أحمد
 
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اقترب النجم جاريد ليتو، من الإنضمام لفريق عمل فيلم The Little Things، بعد الكشف عن مفاوضات بينه وبين شركة إنتاج الفيلم لضمه.

وقالت مجلة  Variety في تقرير لها، أن انضمام جاريد لفريق عمل الفيلم أصبح قريبا حيث سيشارك في بطولته كل من النجم دنزال واشنطون والنجم رامي مالك.

وستدور أحداث الفيلم بقرية تدعى Kern County بولاية كاليفورنيا، حيث سيجسد النجم دنزال واشنطن دور شخصية باسم "ديك"، وسيجسد جاريد ليتو دور قاتل متسلسل في حال نجاح المفاوضات معه.

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