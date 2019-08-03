شاهد.. آخر ظهور لأشهر دوبلير في السينما المصرية قبل وفاته (فيديو)

توفي الفنان عبد الرازق فوزي، أشهر دوبلير في السينما المصرية، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة حتى فارق الحياة بعد صراع مع المرض.





وشيعت أسرة الراحل والذي توفى عن عمر يناهز الـ 82 عامًا جثمانه، وأقيم العزاء دون إخبارهم لنقابة المهن التمثيلية.





يذكر أن آخر ظهور للراحل كان من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع اسعاد يونس، وتحدث وقتها عن أصعب المشاهد التي صورها طوال عمله بالسينما أبرزها مشهد انقلاب السيارة في فيلم "صراع الأيام".