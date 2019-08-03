ننشر نتائج الجمعية العمومية العادية بنادى دكرنس الرياضى

إنتهت قبل قليل فعاليات الجمعية العمومية العادية بنادى دكرنس الرياضى والتى دعا إلى إنعقادها مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة الخضر إبراهيم وسط حضور مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.





ولم يكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العمومية والمقدر بألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور لتجاوز عدد أعضاء النادى ٥٠٠٠ عضو وأقل من ١٥٠٠٠ عضو وقد قام بتسجيل الحضور فقط ٨٩ عضو من أصل ١٤٢٩ عضو يحق لهم تسجيل الحضور.





وبناءا على ذلك وعدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية وبناءا على اللائحة الداخلية للنادى أصبح مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى مفوضا فى إتخاذ القرار نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية بخصوص البنود التى تم عرض مناقشتها فيما سيتم عرض الحساب الختامى على الجهاز المركزى المركزى للمحاسبات.





وسوف يعقد مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى إجتماع لاحقا لمناقشة وإعلان القرارات التى سيتم إتخاذها بخصوص بنود جدول الأعمال.