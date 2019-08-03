أزمة جديدة تظهر في ريال مدريد بسبب ميسي اليابان

يواجه الثنائي الياباني تاكيفوسا كوبو والبرازيلي رودريجو جويس لاعبا ريال مدريد الاسباني، مشكلة في قيدهما بقائمة الفريق الأول بالنادي الملكي في الموسم الجديد 2019-2020.





وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يمتلك 5 لاعبين لا يمتلكون جواز سفر أوروبي هم (إيدير ميليتاو، فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، رودريجو جويس، تاكيفوسا كوبو)، ويستطيع 3 فقط منهم اللعب في الفريق الأول هذا الموسم.





وأضافت التقارير أنه إذا حصل فيدي فالفيردي على الجنسية الاسبانية قبل 2 سبتمبر المقبل، سيكون هناك مكان مُتاح يتنافس عليه كل من كوبو ورودريجو، وسيكون القرار وقتها في يد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاختيار أحدهما.





أما إذا لم يحصل "فالفيردي" علي جواز سفر أوروبي قبل هذا الموعد، سيلعب كوبو وجويس في الفريق الثاني أو سيخرجون على سبيل الإعارة.