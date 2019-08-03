كونتي يستهدف ضم نجمي برشلونة
السبت 03/أغسطس/2019 - 07:44 ص
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يستهدف أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين داخل برشلونة.
ويسعي "كونتي" للتعاقد مع أرتورو فيدال رغم تمسك نادي برشلونة باللاعب وعدم الرغبة في التفريط به.
ويفاوض انتر ميلان، إدارة برشلونة للحصول على خدمات "لإيدال" هذا الصيف، كا يسعي "كونتي" ايضًا للفوز بخدمات إيفان راكيتيتش خلال الميركاتو الصيفي خاصة بعدما اقترب اللاعب من مغادرة البارسا.
ويعمل إنتر ميلان على بيع رادجا ناينجولان وجواو ماريو ، ومع عمليات نقل افتراضية يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 46 مليون يورو ، ولذلك سيسعون لبيع لاعب آخر وقد يكون ماورو إيكاردي لجمع 85 مليون يورو على الأقل، لتوفير الأموال اللازمة لصفقات الصيف.
ويسعي "كونتي" للتعاقد مع أرتورو فيدال رغم تمسك نادي برشلونة باللاعب وعدم الرغبة في التفريط به.
ويفاوض انتر ميلان، إدارة برشلونة للحصول على خدمات "لإيدال" هذا الصيف، كا يسعي "كونتي" ايضًا للفوز بخدمات إيفان راكيتيتش خلال الميركاتو الصيفي خاصة بعدما اقترب اللاعب من مغادرة البارسا.
ويعمل إنتر ميلان على بيع رادجا ناينجولان وجواو ماريو ، ومع عمليات نقل افتراضية يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 46 مليون يورو ، ولذلك سيسعون لبيع لاعب آخر وقد يكون ماورو إيكاردي لجمع 85 مليون يورو على الأقل، لتوفير الأموال اللازمة لصفقات الصيف.
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