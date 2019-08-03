نجم آياكس يؤكد مفاوضات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس أمستردام أكد اهتمام ريال مدريد للفوز بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال دي بيك في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس: "هناك اهتمام من ريال مدريد لكن الناس يبالغون بعض الشيء ويريدون أن تسير الأمور بسرعة كبيرة".



وأكدت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة أن ريال مدريد يُخطط لضم فان دي بيك بسبب صعوبة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.



وأشارت التقارير إلى أن الملكي يسعى لتخطيط استراتيجيته قبل غلق سوق الانتقالات وفقا للأحداث، حيث سيغلق سوق الانتقالات في إنجلترا في 8 أغسطس الحالي وسيكون من الصعب ضم بوجبا ولكن بعض التقارير أكدت إمكانية جمع الملكي بين الثنائي في صفوفه هذا الصيف.