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هازارد يخيب آمال جمهور الملكي

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:36 ص
هازارد يخيب آمال جمهور الملكي
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم بأن التقييم المبدئي لآداء النجم البلجيكي إيدين هازارد لم يرتق حتى الآن إلى مستوى التوقعات منه كصفقة رئيسية في ميركاتو الميرينجي والذي ينتظر الجميع منها صناعة الفارق.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هازارد شارك حتى الآن في 5 مباريات في 280 دقيقة ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف أو صنع تمريرة حاسمة لزملائه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن السبب في انخفاض مستوى هازارد قد يعود إلى عامل بدني حيث إن الجزء الأسفل من جسده يظهر بوزن زائد مما أثر عليه في الانطلاق في المساحات الخالية والدخول في التحامات هوائية ولذلك فإنه يحتاج إلى المزيد من العمل البدني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه على مستوى التوظيف داخل الملعب، فإن هازارد تمتع بحرية كبيرة في تحركاته في المباريات، حتى وإن مال أغلب الوقت إلى التواجد كجناح أيسر وهو مركزه المفضل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد لعب تحت رأس الحربة كريم بنزيما في مباراة الملكي أمام فنربخشة أثناء تطبيق خطة 4-1-4-1.
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